2020-02-03T12:07:12+03:00
Общество

Жителям Брянщины выделят 80 миллиардов рублей на пенсию и соцвыплаты

Это на 1,4 миллиарда больше, чем в прошлом году
Ольга УМАРОВА
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Расходы на маткапитал составили больше двух миллиардов рублей.Расходы на маткапитал составили больше двух миллиардов рублей.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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В этом году брянцам выделят больше 80 миллиардов рублей на пенсионные и социальные выплаты. Это на 1,4 миллиарда больше, чем в 2019 году, рассказали в региональном отделении Пенсионного фонда России.

На пенсионное обеспечение направят 71,1 миллиарда рублей. Большую часть средств составят страховые выплаты.

- Расходы на выплату материнского капитала, как и в предыдущие годы, остались на очень высоком уровне, - рассказали в пресс-службе отделения Пенсионного фонда России по Брянской области. - Они составили более двух миллиардов рублей.

Кстати, в 2019 году на пенсии и соцвыплаты брянцам выделили 71,1 миллиардов рублей – на 1,3 миллиарда больше, чем в 2018-м.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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