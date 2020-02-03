Жителям Брянщины выделят 80 миллиардов рублей на пенсию и соцвыплаты

3 Февр. 2020 2020-02-03T12:07:12+03:00

Расходы на маткапитал составили больше двух миллиардов рублей. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Это на 1,4 миллиарда больше, чем в прошлом году

Изменить размер текста: A A

В этом году брянцам выделят больше 80 миллиардов рублей на пенсионные и социальные выплаты. Это на 1,4 миллиарда больше, чем в 2019 году, рассказали в региональном отделении Пенсионного фонда России.

На пенсионное обеспечение направят 71,1 миллиарда рублей. Большую часть средств составят страховые выплаты.

- Расходы на выплату материнского капитала, как и в предыдущие годы, остались на очень высоком уровне, - рассказали в пресс-службе отделения Пенсионного фонда России по Брянской области. - Они составили более двух миллиардов рублей.

Кстати, в 2019 году на пенсии и соцвыплаты брянцам выделили 71,1 миллиардов рублей – на 1,3 миллиарда больше, чем в 2018-м.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU