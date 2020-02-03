На трассе под Брянском столкнулись три иномарки: пострадал 11-летний мальчик

3 Февр. 2020 2020-02-03T09:28:04+03:00

Все случилось около 14.25 2 февраля на шестом километре автодороги "Брянск-Новозыбков". Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области

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В ДТП на трассе под Брянском пострадал ребенок. Все случилось около 14.25 2 февраля на шестом километре автодороги "Брянск-Новозыбков".

По предварительной информации, 26-летняя автомобилистка за рулем "Фольксваген Пассат" не учла дистанцию до двигавшегося впереди "Ниссан Альмера". После столкновение последний отбросило на ехавшую впереди "Тойту Королла" под управлением 43-летней автомобилистки.

Как уточнили в областной Госавтоинспекции, в ДТП пострадал 11-летний пассажир второй иномарки. Школьника ссотрясением мозга госпитализировали.

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ИСТОЧНИК KP.RU