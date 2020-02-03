2 февраля в Брянске погода побила температурный рекорд

3 Февр. 2020 2020-02-03T09:19:09+03:00

По данным синоптиков,это самая высокая температура для этой даты. Фото: Елена РАКОВА

На улице потеплело до +6

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Теплая зима вновь удивила брянцев 2 февраля. В этот день был побит очередной температурный рекорд.

За окном было +6. По данным синоптиков,это самая высокая температура для этой даты. Она отклоняется от нормы почти на 9 градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU