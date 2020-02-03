2 февраля в Брянске погода побила температурный рекорд
На улице потеплело до +6
По данным синоптиков,это самая высокая температура для этой даты.Фото: Елена РАКОВА
Изменить размер текста:
Теплая зима вновь удивила брянцев 2 февраля. В этот день был побит очередной температурный рекорд.
За окном было +6. По данным синоптиков,это самая высокая температура для этой даты. Она отклоняется от нормы почти на 9 градусов.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU