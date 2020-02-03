Ушел из жизни преподаватель БГУ Федор Гегеле
О случившемся рассказали коллеги и студенты
Фото: сайт БГУ имени И.Г. Петровского
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В ночь с 1 на 2 февраля скончался преподаватель Брянского государственного университета Федор Гегеле. Ему было 59 лет.
О смерти педагога сообщили в соцсетях его студенты и коллеги.
Кроме того, его знали как композитора и исполнителя.
Федор Гегеле родился в Ленинграде в 1960 году, закончил химический факультет МГУ, после окончания аспирантуры с января 1986 года его жизнь и работа были связаны с Брянщиной.
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ИСТОЧНИК KP.RU