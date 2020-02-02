Из-за сильного ветра в Брянской области объявили «желтый» уровень опасности

2 Февр. 2020 2020-02-02T11:01:27+03:00

Погода на Брянщине не перестает удивлять. Фото: Олег УКЛАДОВ

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В воскресенье, 2 февраля, синоптики обещают брянцам сильный ветер. В связи с этим в регионе объявили «желтый» уровень погодной опасности, передает областное МЧС.

Это означает, что риск возникновения различных ЧП увеличивается. Водителей и пешеходов просят быть особенно осторожными.

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ИСТОЧНИК KP.RU