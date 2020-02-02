Из-за сильного ветра в Брянской области объявили «желтый» уровень опасности
Возможны чрезвычайные происшествия и автоаварии
Погода на Брянщине не перестает удивлять.Фото: Олег УКЛАДОВ
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В воскресенье, 2 февраля, синоптики обещают брянцам сильный ветер. В связи с этим в регионе объявили «желтый» уровень погодной опасности, передает областное МЧС.
Это означает, что риск возникновения различных ЧП увеличивается. Водителей и пешеходов просят быть особенно осторожными.
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ИСТОЧНИК KP.RU