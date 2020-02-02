2020-02-02T10:38:08+03:00
Происшествия

Под Жуковкой внедорожник съехал на обочину и перевернулся

Пострадали два человека
Ольга УМАРОВА
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ДТП произошло 1 февраля.ДТП произошло 1 февраля.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В ДТП под Жуковкой пострадали два человека. Авария произошла в субботу, 1 февраля, около шести вечера на участке «Орел-Смоленск».

По предварительной информации областной ГИБДД, 34-летний водитель «Мицубиси Монтеро» ехал со стороны Смоленска в сторону Брянска. Автомобилист не справился с управлением, съехал на обочину, где машина перевернулась.

- Пострадавшие - 28-летний и 29-летний пассажиры внедорожника, - рассказали в Госавтоинспекции. – После оказания медицинской помощи, врачи отпустили раненых на домашнее лечение.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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