2020-02-01T23:03:30+03:00
Общество

С 1 июня стартуют прямые рейсы из Брянска на Кипр

Полеты будут выполнять раз в 11 дней
Мария Дедкова
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Полеты будут осуществлять до 25 сентября.Полеты будут осуществлять до 25 сентября.Фото: Мария Дедкова
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В этом году из брянского аэропорта можно будет улететь на Кипр. Рейсы в Ларнаку стартуют 1 июня, сообщают на сайте туроператора.

Полеты будут осуществлять один раз в 11 дней до 25 сентября.

Напомним, этим летом брянцы смогут улететь и в Турцию. Туры в Анталию уже можно купить. Начало полетов наметили на 27 мая. Планируется, что рейсы будут совершать по средам и воскресеньям до 7 октября.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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