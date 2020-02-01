2020-02-01T20:33:55+03:00
Происшествия

Соцсети: В Брянске из пневматического пистолета стреляли в автомобиль

Пострадавшие ищут свидетелей
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В Брянске из пневматического пистолета стреляли по легковому автомобилю. Об этом в социальных сетях рассказала пассажирка злополучной машины.

- Двигались с мужем со стороны Камвольного через Бежицкий переезд в районе 15.30-16.10. На железнодорожном переезде нас пыталась подрезать машина "Форд Фокус" серебристого цвета.Мы его не пропустили и продолжили движение. Проехав переезд, свернув на Ульянова, с нами сравнялся водитель и через открытое водительское окно произвел выстрел из пневматического оружия, - пишет Екатерина Макарова.

По словам горожанки, пуля попала в дверь. Женщина просит откликнуться всех, кто проезжал в это время рядом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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