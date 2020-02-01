2 февраля в Брянской области потеплеет до +6
Ночью возможна гололедица
Ночью местами возможно налипание мокрого снега, на дорогах местами гололедица.Фото: Елена РАКОВА
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В Воскресенье, 2 февраля, в Брянской области ожидают потепление. Временами небольшие, местами умеренные осадки, ночью в виде мокрого снега, днем - дождь.
Ночью местами возможно налипание мокрого снега, на дорогах местами гололедица.
Порывы ветра могут достигать 16 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит от -2 до +3, днем от +1 до +6 градусов.
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ИСТОЧНИК KP.RU