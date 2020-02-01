В Брянской области 165 миллионов рублей потратят на покупку камер наружного видеонаблюдения

1 Февр. 2020 2020-02-01T15:13:29+03:00

Об этом сообщили на заседании регионального парламента

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В Брянской области 165,3 миллиона рублей направят на покупку камер наружного видеонаблюдения. Такое решение приняли на заседании регионального парламента.

Дополнительные камеры должны улучшить безопасность горожан.

Напомним, на коллегии управления МВД по Брянской области полицейские также отметили необходимость установки систем видеонаблюдения. Имеющихся в городе 55 камер не достаточно.

Руководители УМВД предложили увеличить площадь наблюдения в Брянске как минимум в два раза.

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ИСТОЧНИК KP.RU