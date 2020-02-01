2020-02-01T15:13:29+03:00
Общество

В Брянской области 165 миллионов рублей потратят на покупку камер наружного видеонаблюдения

Об этом сообщили на заседании регионального парламента
Мария Дедкова
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Дополнительные камеры должны улучшить безопасность горожан.Дополнительные камеры должны улучшить безопасность горожан.Фото: Иван ВИСЛОВ
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В Брянской области 165,3 миллиона рублей направят на покупку камер наружного видеонаблюдения. Такое решение приняли на заседании регионального парламента.

Дополнительные камеры должны улучшить безопасность горожан.

Напомним, на коллегии управления МВД по Брянской области полицейские также отметили необходимость установки систем видеонаблюдения. Имеющихся в городе 55 камер не достаточно.

Руководители УМВД предложили увеличить площадь наблюдения в Брянске как минимум в два раза.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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