В Выгоничском районе столкнулись легковушка и фура
ДТП произошло на трассе «Брянск-Новозыбков».
Изменить размер текста:
В Выгоничском районе столкнулись "Тайота Авенсис" и фура "Даф". Дорожно-транспортное происшествие произошло около 18.00 31 января на 29-м километре автодороги "Брянск-Новозыбков".
По предварительной информации, 37-летний водитель легковушки при перестроении задел бордюрный камень. Машина выехала на встречную полосу, где столкнулась с большегрузом.
В ДТП пострадал водитель "Тайоты", сообщают в УГИБДД по Брянской области. Его с переломами ноги госпитализировали.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU