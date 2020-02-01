2020-02-01T12:00:55+03:00
Происшествия

В Выгоничском районе столкнулись легковушка и фура

ДТП произошло на трассе «Брянск-Новозыбков».
Мария Дедкова
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В Выгоничском районе столкнулись "Тайота Авенсис" и фура "Даф". Дорожно-транспортное происшествие произошло около 18.00 31 января на 29-м километре автодороги "Брянск-Новозыбков".

По предварительной информации, 37-летний водитель легковушки при перестроении задел бордюрный камень. Машина выехала на встречную полосу, где столкнулась с большегрузом.

В ДТП пострадал водитель "Тайоты", сообщают в УГИБДД по Брянской области. Его с переломами ноги госпитализировали.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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