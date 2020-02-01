Погибшим в ДТП на брянской трассе окакзался 48-летний мужчина

1 Февр. 2020 2020-02-01T10:49:29+03:00

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В страшном ДТП, которое произошло участке киевской трассы под Брянском, погиб 48-летний мужчина.

Напомним, все случилось около 11.40 31 января.

По предварительной информации, 48-летний водитель за рулем "Форд Фокус" выехал на встречную полосу, где столкнулся с "Оплем Инсигния".

От полученных травм водитель первой иномарки скончался на месте ДТП. Как рассказывают в областной Госавтоинспекции, 35-летнего водителя "Опеля" с тяжелыми травмами госпитализировали. 64-летний пассажир "Форда" получил переломы руки и поранил веко. После осмотра в больнице, его отпустили домой.

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ИСТОЧНИК KP.RU