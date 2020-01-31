В Брянской области на "социалку" направят еще 3,6 миллиарда рублей

31 Янв. 2020 2020-01-31T19:08:16+03:00

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На развитие социальной сферы в Брянской области выделят дополнительные 3,6 миллиарда рублей. Об изменениях в областном бюджете на 2020 год рассказали в региональном правительстве.

Доходы региональной казны составят 68,9 миллиарда рублей, расходы - 71,2 миллиарда.

- Доходы увеличились на 586,8 миллиона рублей за счет безвозмездных поступлений, - уточнили в правительстве. - Расходы - за счет остатков средств на 1 января 2020 года.

В расходные статьи попало строительство ледовых дворцов (2,2 миллиардов рублей), двух котельных в Брянске (200 миллионов), на реконструкцию коллектора в Бежице (99 миллионов), очистных сооружений в Почепе (55 миллионов) и другое.

Доходы увеличились по следующим направлениям: строительство защитной дамбы Брянск I-Брянск-II (153,3 миллиона рублей) и Литейного моста (336,7 миллиона), автоматизация процессов управления дорожным движением в Брянске (100 миллионов) и мероприятия по переселению граждан из аварийного жилья (15,6 миллионов).

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ИСТОЧНИК KP.RU