2020-01-31T18:15:49+03:00
Общество

В Злынке глава администрации фиктивно прописала 16 иностранцев

Чиновнице дали условный срок
Ольга УМАРОВА
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Чиновнице дали условный срок.Чиновнице дали условный срок.Фото: Иван ВИСЛОВ
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В Злынке дали условный срок главе администрации за превышение должностных полномочий. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Брянской области.

Как установили в суде, в 2017-2018 годы чиновница предоставила 16 жителям Белоруссии и одному жителю России жилье по договору социального найма. Помещения были не пригодны для проживания, и прописанные граждане туда даже не въезжали.

- Семь иностранцев, используя фиктивную регистрацию в Злынковском районе, оформили себе пенсионные выплаты на территории Брянской области, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

За превышение должностных полномочий чиновнице назначили два года лишения свободы условно с двухлетним испытательным сроком. Кроме того, два года ей нельзя работать на госслужбе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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