В Злынке глава администрации фиктивно прописала 16 иностранцев
В Злынке дали условный срок главе администрации за превышение должностных полномочий. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Брянской области.
Как установили в суде, в 2017-2018 годы чиновница предоставила 16 жителям Белоруссии и одному жителю России жилье по договору социального найма. Помещения были не пригодны для проживания, и прописанные граждане туда даже не въезжали.
- Семь иностранцев, используя фиктивную регистрацию в Злынковском районе, оформили себе пенсионные выплаты на территории Брянской области, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Брянской области.
За превышение должностных полномочий чиновнице назначили два года лишения свободы условно с двухлетним испытательным сроком. Кроме того, два года ей нельзя работать на госслужбе.
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ИСТОЧНИК KP.RU