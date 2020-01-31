Брянского 21-летнего наркосбытчика могут посадить на 20 лет

31 Янв. 2020 2020-01-31T17:01:43+03:00

Парня задержали во время поиска места для "закладки". Фото: Олег РУКАВИЦЫН

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Молодому брянскому наркосбытчку грозит от 10 до 20 лет лишения свободы. С поличным парня поймали в районе остановки на улице Снежетьский Вал.

В спецоперации участвовали сотрудники УМВД и ДПС. Стражей порядка насторожило подозрительное поведение молодого человека.

- При виде приближающихся полицейских он сильно занервничал и попытался скрыться, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Брянской области. – Однако далеко уйти ему не удалось.

Подозреваемым оказался 21-летний житель Сельцо. Во время обыска него изъяли несколько разовых доз синтетического наркотика, которые были спрятаны в отрезке термоусадочной трубки.

По словам паря, предложение подзаработать ему пришло от анонимного собеседника в одном из интернет-мессенджеров. Здесь же он получил инструкции и должен был отчитаться о результатах.

До суда подозреваемый будет находиться под стражей.

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ИСТОЧНИК KP.RU