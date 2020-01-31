Молодежь БМЗ познакомили с философией промышленного дизайна

31 Янв. 2020 2020-01-31T16:19:19+03:00

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На Брянском машиностроительном заводе (АО «УК «БМЗ», входит в состав АО «Трансмашхолдинг») представители компании «2050.ЛАБ» организовали лекцию для молодёжи. Темой встречи стали знакомство заводчан с философией промышленного дизайна и обсуждение участия инженеров БМЗ в творческих проектах по созданию рельсовой техники нового поколения.

Заводчанам рассказали об основных вехах развития промышленного дизайна, привели примеры удачных дизайнерских решений, принесших их изобретателям мировую славу. Применение инновационных материалов и высокотехнологичного оборудования продемонстрировали образцы изделий, спроектированных искусственным интеллектом и воплощенных в реальность методом печати на 3D-принтере.

«2050.ЛАБ» – национальный центр промышленного дизайна, производственные мощности которого расположены на универсальной высокотехнологичной площадке – инжиниринговом центре прототипирования высокой сложности НИТУ «МИСиС». Перед специалистами «2050.ЛАБ» стоит задача интегрировать современные мировые тренды промышленного дизайна в реальную практику российской промышленности.

Свой высокий потенциал «2050.ЛАБ» успела продемонстрировать в рамках крупнейшего международного железнодорожного салона «PRO//Движение. Экспо» в прошлом году. Компания представила уникальный сплав технологий и эстетики в одном эргономичном решении – концепт-дизайне маневрового локомотива ТЭМ5Х – первого представителя новой линейки гибридных локомотивов Трансмашхолдинга.

Презентацию инновационной разработки специалисты «2050.ЛАБ» продемонстрировали участникам встречи. Она вызвала большой интерес и стала предметом оживленной дискуссии. В подобных проектах представители национального центра промышленного дизайна предложили участвовать заводской молодежи. Важны будут идеи и инженеров, занимающихся созданием техники, и специалистов производства, воплощающих идеи в жизнь.

Молодых заводчан призвали внести свой вклад в то, чтобы современная рельсовая техника компании «Трансмашхолдинг» была не только комфортабельной и экономически эффективной, но и узнаваемой, соответствующей высоким эстетическим стандартам.

ИСТОЧНИК KP.RU