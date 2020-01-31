2020-01-31T16:11:24+03:00
Общество

Жительница Навлинского района ударила приятеля ножом за хамство

Потерпевший находится в больнице
Ольга УМАРОВА
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Полицейские устанавливают обстоятельства инцидента.Полицейские устанавливают обстоятельства инцидента.Фото: Иван ВИСЛОВ
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В Навлинском районе 46-летняя местная жительница едва не убила приятеля. По версии следствия, инцидент произошел дома у 57-летнего потерпевшего.

Во время пьяной ссоры одна из гостей ударила хозяина ножом в живот.

- Мужчину удалось спасти, его госпитализировали, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Брянской области. – Подозреваемая рассказала полицейским, что схватилась за нож в ответ на агрессию со стороны знакомого – тот резко высказался в ее адрес из-за отсутствия сигарет и больно схватил за руку.

На подозреваемую завели уголовное дело. По статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» ей грозит до 10 лет лишения свободы. До суда женщина будет находиться в СИЗО.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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