Жительница Навлинского района ударила приятеля ножом за хамство
В Навлинском районе 46-летняя местная жительница едва не убила приятеля. По версии следствия, инцидент произошел дома у 57-летнего потерпевшего.
Во время пьяной ссоры одна из гостей ударила хозяина ножом в живот.
- Мужчину удалось спасти, его госпитализировали, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Брянской области. – Подозреваемая рассказала полицейским, что схватилась за нож в ответ на агрессию со стороны знакомого – тот резко высказался в ее адрес из-за отсутствия сигарет и больно схватил за руку.
На подозреваемую завели уголовное дело. По статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» ей грозит до 10 лет лишения свободы. До суда женщина будет находиться в СИЗО.
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ИСТОЧНИК KP.RU