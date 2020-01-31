В Брянской области насчитали более 260 долгожителей
Персональное поздравление от президента получат более 260 брянских долгожителей. Об этом сообщает пресс-служба отделения Пенсионного фонда РФ по Брянской области.
В феврале старейшие жители региона отметят 90-летний, 95-летний или 100-летний юбилей. Большинство из них – женщины, доля мужчин среди именинников составляет четверть.
- 226 брянских долгожителей отметят 90-й день рождения, 34 - 95-ый, - рассказали в Пенсионном фонде. - Десять брянских долгожителей родились 23 февраля. А одной из жительниц Клинцов 14 февраля, в День святого Валентина, исполнится 100 лет.
Среди юбиляров встречаются необычные и редкие имена. К примеру, Рудольф, Алимпиада и Леонида. Самые популярными женскими именами (из рожденных в феврале долгожителей) стали Мария и Анна, мужскими – Михаил и Геннадий.
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ИСТОЧНИК KP.RU