В Брянске изменилось расписание маршрутки №100

31 Янв. 2020 2020-01-31T13:52:59+03:00

Новый график будет действовать с 3 февраля

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В Брянске с 3 февраля изменится расписание маршрутного такси №100. Новый график движения опубликовали в группе аэропорта.

Первое изменение - маршрут разделят на два: 100-а и 100-б. Первый будет пролегать от аэропорта через телецентр, автовокзал, набережную и вокзал Брянск- I. Второй - от аэропорта через Мичуринский, "Аэропарк" и Бежицкую автостанцию.

Автобусы в сторону Телецентра отправятся в: 8.30, 11.00, 13.30, 16.00 и 18.15. От вокзала в 9.30,12.00, 14.30, 17.00 и 19.30 - до автовокзала.

Из аэропорта в Бежицу маршрутка будет уходить в: 9.00,11.30, 14.00,16.30 и 18.30.

От Бежицкой автостанции - в 7.30, 10.00, 12.30, 15.00, 17.30 и 19.30 - до памятника Летчикам.

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ИСТОЧНИК KP.RU