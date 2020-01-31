В Брянске изменилось расписание маршрутки №100
В Брянске с 3 февраля изменится расписание маршрутного такси №100. Новый график движения опубликовали в группе аэропорта.
Первое изменение - маршрут разделят на два: 100-а и 100-б. Первый будет пролегать от аэропорта через телецентр, автовокзал, набережную и вокзал Брянск- I. Второй - от аэропорта через Мичуринский, "Аэропарк" и Бежицкую автостанцию.
Автобусы в сторону Телецентра отправятся в: 8.30, 11.00, 13.30, 16.00 и 18.15. От вокзала в 9.30,12.00, 14.30, 17.00 и 19.30 - до автовокзала.
Из аэропорта в Бежицу маршрутка будет уходить в: 9.00,11.30, 14.00,16.30 и 18.30.
От Бежицкой автостанции - в 7.30, 10.00, 12.30, 15.00, 17.30 и 19.30 - до памятника Летчикам.
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ИСТОЧНИК KP.RU