Двухсотлетнюю школу обновят депутаты

31 Янв. 2020 2020-01-31T13:27:24+03:00

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За всю свою двухсолетнюю историю такого школа в селе Селец Трубчевского района не видела К ее педагогам и ученикам приехал в гости депутат Госдумы Борис Пайкин. Шефство над этой школой взял соратник Бориса Романовича по ЛДПР, депутат Брянской областной Думы Михаил Аминтазаев. Депутат Аминтазаев ранее уже выполнил просьбу педагогического коллектива- за свой счет провел ремонт одной из классных комнат – здесь перестелили полы, вставили пластиковые окна, повесили жалюзи, обновили интерьер. Борис Романович тоже приехал в школу не с пустыми руками. Он помог с оснащением оргтехникой, в ходе знакомства со зданием и территорией отметил нехватку оборудованного места для занятий физкультурой на свежем воздухе. Старые спортивные снаряды на школьном дворе выглядят под стать двухвековой истории учебного заведения.

Борис Пайкин: «Мы будем и дальше продолжать поддерживать наши школы»

В ходе посещения школы на месте было принято решение за счет благотворительного фонда Бориса Пайкина оборудовать в селецкой школе полноценную спортивную площадку. Этот факт очень обрадовал учителей, учеников и родителей, которые искренне поблагодарили своих депутатов за внимание и заботу.

«Мы будем и дальше продолжать поддерживать наши школы, - прокомментировал итоги визита в Селец Борис Пайкин. – В том числе и такими площадками, которых за последние пару лет мы установили по области свыше полусотни. Но важно понимать, что денег моего фонда на все школы Брянщины не хватит, мы стремимся работать вместе с региональной исполнительной властью. Так, сообща мы возможно и добьемся того, что нам не будет стыдно за то, в каких условиях обучаются наши дети».

ИСТОЧНИК KP.RU