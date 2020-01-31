Следователи интересовались публикацией брянского блогера
К правоохранителям обратилась Уполномоченный по правам ребенка и сотрудники школы
По словам обратившихся, автор канала «Vdrebezgi32 Коломейцев» разместил видео со школьниками. При этом согласия на публикацию ролика с несовершеннолетними блогер не получил.Фото: Иван ВИСЛОВ
Изменить размер текста:
Следователи проведут проверку публикации брянского блогера. К правохранителям обратилась Уполномоченный по правам ребенка в Брянской области Инна Мухина и сотрудники школы.
По их словам, автор канала «Vdrebezgi32 Коломейцев» разместил видео со школьниками. При этом согласия на публикацию ролика с несовершеннолетними блогер не получил.
- После процессуальной проверки будет дана правовая оценка произошедшему, - сказали в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU