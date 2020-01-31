Следователи интересовались публикацией брянского блогера

31 Янв. 2020 2020-01-31T13:14:57+03:00

По словам обратившихся, автор канала «Vdrebezgi32 Коломейцев» разместил видео со школьниками. При этом согласия на публикацию ролика с несовершеннолетними блогер не получил. Фото: Иван ВИСЛОВ

К правоохранителям обратилась Уполномоченный по правам ребенка и сотрудники школы

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Следователи проведут проверку публикации брянского блогера. К правохранителям обратилась Уполномоченный по правам ребенка в Брянской области Инна Мухина и сотрудники школы.

По их словам, автор канала «Vdrebezgi32 Коломейцев» разместил видео со школьниками. При этом согласия на публикацию ролика с несовершеннолетними блогер не получил.

- После процессуальной проверки будет дана правовая оценка произошедшему, - сказали в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU