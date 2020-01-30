2020-01-30T18:40:51+03:00
Общество

Из-за снегопада жители двух районов Брянской области остались без электричества

Энергетики завершают работы
Мария Дедкова
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Снегопад обрушился на область 30 января.Снегопад обрушился на область 30 января.Фото: Евгения ГУСЕВА
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30 января на Брянскую область обрушился снегопад. Непогода оставила без электричества два района: Стародубский и Погарский.

Энергетики выехали на место происшествия. Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по Брянской области, к ликвидации последствий снегопада присоединились 10 восстановительных бригад: 27 человек и 15 единиц техники.

По словам представителей энергетической компании, электричество дали в Погарском районе. Завершают работы и в Стародубском.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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