Из-за снегопада жители двух районов Брянской области остались без электричества
Энергетики завершают работы
Снегопад обрушился на область 30 января.Фото: Евгения ГУСЕВА
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30 января на Брянскую область обрушился снегопад. Непогода оставила без электричества два района: Стародубский и Погарский.
Энергетики выехали на место происшествия. Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по Брянской области, к ликвидации последствий снегопада присоединились 10 восстановительных бригад: 27 человек и 15 единиц техники.
По словам представителей энергетической компании, электричество дали в Погарском районе. Завершают работы и в Стародубском.
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ИСТОЧНИК KP.RU