В Брянске в сквере у «Лития» сделают каскадный фонтан
В Брянске в этом году отремонтируют сквер у завода "Литий". Его обновят по программе "Формирование комфортной городской среды".
Центральным элементом сквера станет новый фонтан. Он будет каскадным, протяженностью в 45 метров.
Также здесь предусмотрели площадку для установки новогодней ели.
Новый свето-динамический фонтан появится и на привокзальной площади, которую тоже будут приводить в порядок в этом году.
Как сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации, центральный пляж в Бежице не предполагает кардинального переустройства. Здесь проведут санитарную чистку, заасфальтируют центральную аллею, поставят лавочки и фонари.
В лесу обустроят зоны для кормления птиц и белок и площадку для размещения снежной горки.
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ИСТОЧНИК KP.RU