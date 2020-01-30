В Брянске в сквере у «Лития» сделают каскадный фонтан

30 Янв. 2020 2020-01-30T18:18:37+03:00

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В Брянске в этом году отремонтируют сквер у завода "Литий". Его обновят по программе "Формирование комфортной городской среды".

Центральным элементом сквера станет новый фонтан. Он будет каскадным, протяженностью в 45 метров.

Также здесь предусмотрели площадку для установки новогодней ели.

Новый свето-динамический фонтан появится и на привокзальной площади, которую тоже будут приводить в порядок в этом году.

Как сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации, центральный пляж в Бежице не предполагает кардинального переустройства. Здесь проведут санитарную чистку, заасфальтируют центральную аллею, поставят лавочки и фонари.

В лесу обустроят зоны для кормления птиц и белок и площадку для размещения снежной горки.

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ИСТОЧНИК KP.RU