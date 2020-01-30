2020-01-30T17:52:49+03:00
Общество

На строительство спортобъектов в Брянской области выделили 1,5 миллиарда рублей

Бюджет региона увеличился
Мария Дедкова
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На ледовые дворцы потратят 798,3 миллиона рублей, на спортивно-оздоровительные комплексы - 625,2 миллиона.На ледовые дворцы потратят 798,3 миллиона рублей, на спортивно-оздоровительные комплексы - 625,2 миллиона.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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Депутаты Брянской областной Думы внесли изменения в бюджет региона. Расходы казны увеличились на 3,6 миллиарда рублей.

1,5 миллиарда рублей пойдет на строительство спортобъектов, сообщают в пресс-службе регионального парламента. На ледовые дворцы потратят 798,3 миллиона рублей, на спортивно-оздоровительные комплексы - 625,2 миллиона.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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