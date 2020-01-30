Брянскому селу не хватает справедливости и хлеба

30 Янв. 2020 2020-01-30T17:15:37+03:00

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Масштабная региональная неделя депутата Госдумы Бориса Пайкина в Брянской области продолжается. В её рамках парламентарий провел личные приемы граждан не только в Брянске, но и в райнах- в Почепе и Трубчевске.

«Такие встречи и беседы, - говорит Борис Пайкин, - позволяют получить представление о социальных проблемах региона из первых рук. О том, что скрыто за бравурными отчетами официальных лиц. Личные приемы не только дают возможность помочь гражданам в конкретных жизненных ситуациях, но и часто служат источником для законодательных инициатив, насущно необходимых простым людям».

Таких жизненных ситуаций на приемах в Почепе и Трубчевске было множество. Люди просили депутата Госдумы посодействовать в решении жилищных вопросов, многолетних земельных тяжб, проблемах с получением положенных выплат, признанием инвалидности, назначением необходимого лечения и задержек капремонта. По всем поступившим личным обращениям уже начата работа.

На приемах побывали и посетители, представлявшие интересы целых поселений или социальных групп. Так, с проблемой одностороннего автобусного сообщения пришли жители села Витовка. В этом населенном пункте автобус Почеп-Брянск останавливается только по пути в областной центр. На противоположной стороне дороги остановки нет. Возвращаясь из Брянска, жители Витовки вынуждены ехать до почепского автовокзала, а затем возвращаться порядка шести километров обратно ,в любую погоду пешком, на такси, на попутках.

На их обращение два года назад в областное правительство жителям Витовки за подписью замгубернатора Мокренко ответили, что возможность для оборудования остановки имеется. Однако до сих пор она так и не появилась. Возможно, дело с мертвой точки помогут сдвинуть меры депутатского реагирования, уже предпринятые Борисом Пайкиным.

Также на бумаге оказалась «решена» проблема жителей трубчевской деревни Любовня. Они просили всего лишь подсыпать им дорогу в месте, где из-за глубокой ямы большую часть года стоит огромная лужа, либо царит непролазная грязь. На их сигнал чиновники отреагировали, о чем есть соответственное письмо с уведомлением, что дорога грейдирована! Вот только щебня подсыпали не там, где просили жители. Конечно, грейдированный участок тоже нуждался в этом, но дела там были не настолько плачевны.

О проблеме «поддержки» малого бизнеса рассказала индивидуальная предпринимательница из Почепского района. Оказалось, что местный хлебокомбинат отпускает мелким ИП, торгующим в отдаленных деревнях, хлеб и батоны по цене 24 рубля за штуку. А сетевым магазинам тот же продукт отпускается всего по 14 рублей, и на прилавках он лежит по 16 рублей. С учетом минимальной наценки предпринимателей, люди, всю жизнь проработавшие на селе, должны покупать хлеб почти вдвое дороже горожан.

«Поднятая почепскими предпринимателями проблема ошеломляет своей абсурдностью, - говорит Борис Пайкин. – Хлеборобы почти вдвое переплачивают за производимый ими продукт. Это не просто аморально, это наносит удар по малому бизнесу, о поддержке которого сейчас так много говорят на всех уровнях. Ведь хлеб в сельских магазинах является основным продуктом. Люди приходят за ним и попутно докупают другие товары. Сейчас предприниматели с горечью отмечают, что при таких ценах на хлеб они скоро просто закроются. А значит, без хлеба останутся отдаленные деревни с населением в несколько человек, куда ИП возят периодически продукты, и куда уж точно не дотянутся магазины сетевых ритейлеров. Мы понимаем, что хлебозаводы являются частными предприятиями, но все же попытаемся прояснить ситуацию и будем искать пути ее решения в общих интересах».

В ходе многочасовых приемов в Трубчевске и Почепе были подняты и другие вопросы, намечены пути их решения, документы переданы в работу помощникам депутатам и юристам.

ИСТОЧНИК KP.RU