2020-01-30T16:59:09+03:00
Общество

Для жителей Брянской области ограничили продажу снюсов

Закон приняли депутаты облдумы
Ольга УМАРОВА
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По новым правилам снюсы нельзя продавать несовершеннолетним.По новым правилам снюсы нельзя продавать несовершеннолетним.Фото: Иван ВИСЛОВ
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В Брянской области установили ограничения на продажу и распространение снюсов. Соответствующий закон приняли депутаты областной Думы в четверг, 30 января.

С инициативой ввести ограничения на изделия и устройства, имитирующие курения табака, выступил глава региона и областная прокуратура, рассказали в пресс-службе ведомства.

- Концентрация никотина в них достигает 10-20 миллиграмм, что в 10-20 раз превышает его содержание в одной сигарете, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Учитывая, что никотин является ядом, очевидно, последствием употребления таких изделий могут быть стойкие расстройства здоровья, вызванные хроническим отравлением, и даже смерть.

По новым правилам снюсы нельзя продавать несовершеннолетним. Нарушителям грозит штраф. Физическим лицам: от 3 до 5 тысяч рублей, должностным – от 10 до 20 тысяч, юридическим – от 100 до 200.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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