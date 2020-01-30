БМЗ совершенствует производственные процессы

30 Янв. 2020 2020-01-30T16:28:22+03:00

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На Брянском машиностроительном заводе (АО «УК «БМЗ», входит в состав АО «Трансмашхолдинг») продолжается пополнение парка технологического оборудования для окраски тепловозов, а также деталей и узлов локомотивов.

В эксплуатацию введён современный комплекс автоматического приготовления и подачи от центрального поста лакокрасочных материалов.

Это еще один важный шаг в совершенствовании технологии окрасочных процессов, снижении производственных потерь, повышении производительности труда и улучшении условий работы маляров.

По новой технологии теперь будут окрашиваться детали и узлы магистральных тепловозов, в том числе блоки крыши, двери, холодильные камеры.

Автоматическая линия приготовления предназначена для смешивания и подачи непосредственно на пост окраски двухкомпонентных и однокомпонентных лакокрасочных материалов. На краскораспылитель маляра они поступают строго по заданной техпроцессом рецептуре. Специальная система позволяет избежать ошибок при дозировании, вести контроль заданных параметров по вязкости.

На каждой из окрасочных камер для деталей и узлов тепловоза закреплён индивидуальный блок автоматического смешения ЛКМ, оборудованный сенсорным дисплеем. Также комплекс включает в себя и автоматический блок промывки краскораспылителя, что гарантирует более длительную эксплуатацию инструмента.

– Благодаря вводу в эксплуатацию комплекса операторы уйдут от такой операции как ручное приготовление и перемещение смешанных лакокрасочных материалов на позиции окраски, – комментирует начальник бюро защитных покрытий и неметаллов управления главного технолога БМЗ Оксана Авузяк. – Ранее оператор на позиции приготовления добавлял в краску отвердитель либо разбавитель, долгое время вымешивал материал и измерял его вязкость. Затем перемещал к установке подачи краски и только после этого приступал к окраске. Сейчас же процесс смешивания происходит автоматически с точным соблюдением технологических параметров. Это очень важно для обеспечения прочности краски, предотвращения её отслоения и появления дефектов при эксплуатации локомотивов.

БМЗ продолжает обновление оборудования и совершенствование технологических процессов на участках окраски. В цехе магистральных тепловозов уже действуют две окрасочно-сушильные камеры для тепловозов, идет подготовка к установке третьей. Результатом станут сокращение цикла окраски тепловоза на 5 часов и возможность параллельной окраски двух секций магистрального тепловоза одновременно с маневровым.

Планируется также установка дробеструйного комплекса для обработки перед окраской рам тележек локомотивов.

ИСТОЧНИК KP.RU