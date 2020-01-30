В Брянске пьяные водители устроили 16 ДТП с начала года
С начала года на территории Брянска произошло два ДТП с участием нетрезвых водителей. Травмы получили три человека, уточнили в городском отделе ГИБДД.
Кроме того, автоинспекторы зафиксировали 14 аналогичных происшествий - только без пострадавших, так называемые "железки".
Также в первый месяц 2020-го сотрудники ДПС отстранили от управления 44 водителя с признаками опьянения. В отношении пяти человек решается вопрос о возбуждении уголовных дел: они попались на нарушении повторно.
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ИСТОЧНИК KP.RU