2020-01-30T15:56:42+03:00
Происшествия

В Брянске пьяные водители устроили 16 ДТП с начала года

В авариях пострадали три человека
Анна ЛЕВКИНА
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ГИБДД опубликовала статистику по пьяной езде.ГИБДД опубликовала статистику по пьяной езде.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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С начала года на территории Брянска произошло два ДТП с участием нетрезвых водителей. Травмы получили три человека, уточнили в городском отделе ГИБДД.

Кроме того, автоинспекторы зафиксировали 14 аналогичных происшествий - только без пострадавших, так называемые "железки".

Также в первый месяц 2020-го сотрудники ДПС отстранили от управления 44 водителя с признаками опьянения. В отношении пяти человек решается вопрос о возбуждении уголовных дел: они попались на нарушении повторно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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