Брянскую предпринимательницу осудят за нелегальный кредит

30 Янв. 2020 2020-01-30T15:17:25+03:00

Обвиняемая руководитит одним из обществ с ограниченной ответственностью. Фото: Иван ВИСЛОВ

Фигурантка уголовного дела предоставила в банк поддельные документы и не оплатила заем

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В Советский райсуд Брянска "ушло" уголовное дело о незаконном получении крупного кредита и злостном уклонении от его погашения. За содеянное ответит 45-летняя жительница Дятьковского района.

Согласно материалам дела, обвиняемая является руководителем общества с ограниченной ответственностью. В сентябре 2016 года она незаконно получила кредит, предоставив в банк недостоверные сведения о финансовом положении фирмы.

- На основании предоставленных ложных сведений создавалась видимость финансового благополучия. В итоге банк принял решение кредитовать организацию на сумму около 5 миллионов рублей, - уточнили в пресс-службе прокуратуры региона.

В установленные сроки кредиторскую задолженность землячка не погасила, а также скрыла от приставов свой основной источник дохода.

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ИСТОЧНИК KP.RU