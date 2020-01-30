2020-01-30T11:28:49+03:00
Происшествия

Брянец заработал 780 миллионов рублей на незаконной продаже нефти

Житель области стал фигурантом уголовного дела [видео]
Мария Дедкова
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Во время обысков у брянца обнаружили и изъяли 12 миллионов рублей.Во время обысков у брянца обнаружили и изъяли 12 миллионов рублей.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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28-летний житель Брянска заработал 780 миллионов рублей на незаконной продаже нефти. Об этом случае рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Выяснилось, что предприниматель вел свой "бизнес" с 2017 по 2019 годы. Документов, разрешающих хранение, транспортировку и продажу нефтепродуктов у него не было.

Злоумышленника удалось выявить сотрудникам Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из Брянской области.

Во время обысков у брянца обнаружили и изъяли 12 миллионов рублей, а также документы и предметы, которые также приобщат к делу.

На "бизнесмена" завели уголовное дело по статье "Незаконное предпринимательство". Ему грозит до пяти лет колонии.

Молодой миллионер из Брянска сколотил состояние на незаконном сбыте нефтепродуктов и стал фигурантом уголовного дела.Видео: МВД России

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ИСТОЧНИК KP.RU

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