Брянец заработал 780 миллионов рублей на незаконной продаже нефти
28-летний житель Брянска заработал 780 миллионов рублей на незаконной продаже нефти. Об этом случае рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Выяснилось, что предприниматель вел свой "бизнес" с 2017 по 2019 годы. Документов, разрешающих хранение, транспортировку и продажу нефтепродуктов у него не было.
Злоумышленника удалось выявить сотрудникам Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из Брянской области.
Во время обысков у брянца обнаружили и изъяли 12 миллионов рублей, а также документы и предметы, которые также приобщат к делу.
На "бизнесмена" завели уголовное дело по статье "Незаконное предпринимательство". Ему грозит до пяти лет колонии.
Молодой миллионер из Брянска сколотил состояние на незаконном сбыте нефтепродуктов и стал фигурантом уголовного дела.Видео: МВД России
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ИСТОЧНИК KP.RU