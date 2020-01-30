2020-01-30T10:56:08+03:00
Общество

В ДТП под Брянском погиб 30-летний пассажир иномарки

Водитель легковушки протаранил фуру
Мария Дедкова
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Фото: vk.com, Саня ХулиганФото: vk.com, Саня Хулиган
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На трассе под Брянском случилось смертельное ДТП. Около 21.45 на 21-м километре автодороги "Брянск-Дятьково" "Форд-Фокус" врезался в фуру "Мерседес".

- По предварительной информации, 30-летний водитель легкового автомобиля не учел дистанцию, -говорят в областной Госавтоинспекции. - В ДТП автомобилист получил ушиб головы, переломы грудины и носа. Пострадавшего госпитализировали. А вот 30-летний пассажир машины от полученных травм скончался на месте происшествия.

Как оказалось, водитель "Форда" был пьяным.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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