В Брянске планируют создать вытрезвитель
Об этом говорили на заседании коллегии УМВД России по Брянской области
Для вытрезвителя выделят отдельное помещение.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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В Брянске планируют создать первый вытрезвитель. Об этом говорили на заседании коллегии УМВД России по Брянской области, сообщили в пресс-службе ведомства.
Правоохранители затронули вопрос о создании спецучреждения по оказанию помощи пьяным брянцам, утратившим способность самостоятельно передвигаться.
Для вытрезвителя выделят отдельное помещение. Осталось решить организационные вопросы.
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ИСТОЧНИК KP.RU