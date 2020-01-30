В Брянске планируют создать вытрезвитель

30 Янв. 2020 2020-01-30T10:34:48+03:00

Об этом говорили на заседании коллегии УМВД России по Брянской области

Изменить размер текста: A A

В Брянске планируют создать первый вытрезвитель. Об этом говорили на заседании коллегии УМВД России по Брянской области, сообщили в пресс-службе ведомства.

Правоохранители затронули вопрос о создании спецучреждения по оказанию помощи пьяным брянцам, утратившим способность самостоятельно передвигаться.

Для вытрезвителя выделят отдельное помещение. Осталось решить организационные вопросы.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU