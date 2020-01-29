2020-01-29T18:10:39+03:00
Общество

В Брянске обследовали улицы, где нашли дефекты после капремонта

Приводить в порядок эти участки дорог подрядчики будут за свой счет
Мария Дедкова
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Дефекты обнаружили и на только что отремонтированной улице Красноармейской.Дефекты обнаружили и на только что отремонтированной улице Красноармейской.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
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В Брянске обследовали дороги, которые капитально ремонтировали, начиная с 2015 года.

За пять лет асфальт обновили на 186 участках. Это больше 2 миллионов квадратных метров. Площадь дефектов составила 0,1 процента.

Почти 41 процент ям обнаружили на объектах фирмы ООО «СпектрБрянскСтрой», сообщили в пресс-службе Брянской городской администрации.

Дефекты выявили на нескольких участках улицы Красноармейской, на улице Белорусской и переулку Московскому и улице Калинина.

Всем подрядчикам выдали предписания о ремонте. Брак дорожники будут устранять за свой счет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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