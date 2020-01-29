В Брянске обследовали улицы, где нашли дефекты после капремонта
В Брянске обследовали дороги, которые капитально ремонтировали, начиная с 2015 года.
За пять лет асфальт обновили на 186 участках. Это больше 2 миллионов квадратных метров. Площадь дефектов составила 0,1 процента.
Почти 41 процент ям обнаружили на объектах фирмы ООО «СпектрБрянскСтрой», сообщили в пресс-службе Брянской городской администрации.
Дефекты выявили на нескольких участках улицы Красноармейской, на улице Белорусской и переулку Московскому и улице Калинина.
Всем подрядчикам выдали предписания о ремонте. Брак дорожники будут устранять за свой счет.
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ИСТОЧНИК KP.RU