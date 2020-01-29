Брянец спрятал в вольере полкилограмма наркотиков

29 Янв. 2020 2020-01-29T17:41:36+03:00

У мужчины изъяли сверток с запрещенным веществом весом в 150 граммов. Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области

Теперь горожанину грозит до 10 лет колонии

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На 53-летнего брянца завели уголовное дело за хранение наркотиков. Горожанина задержали сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков и патрульно-постовой службы.

У мужчины изъяли сверток с запрещенным веществом весом в 150 граммов. Проведенная экспертиза показала, что это была марихуана.

Во время обыска дома у подозреваемого нашли еще 500 граммов наркотика. Его брянец хранил в свертке в вольере, пояснили в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

На задержанного завели уголовное дело по статье «Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств». Брянцу грозит до 10 лет колонии.

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ИСТОЧНИК KP.RU