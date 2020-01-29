Научно-клинический центр Микрохирургии глаза переехал в новое здание «Владимир Плаза»

29 Янв. 2020 2020-01-29T16:52:49+03:00

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Весь медицинский персонал, который ранее работал в комплексе «Владимир-Плаза» теперь ведет прием по новому адресу: Брянск, пр-т Станке Димитрова, д.94. Телефоны центра остались прежними: 922-222, 922-223, 922-224. Если вы проходили лечение в НКЦ «Микрохирургии глаза»,то все ваши медицинские карты также находятся в центре по новому адресу! По старому адресу, где мы ранее работал центр Микрохирургии глаза (комплекс «Владимир-Плаза»), создана новая офтальмологическая клиника, зарегистрированная в июле 2019 г. Эта организация не имеет никакого отношения к НКЦ «Микрохирургия глаза»!

Руководство центра постоянно повышает качество и диапазон офтальмологических услуг. Специалисты постоянно обмениваются актуальным практическим опытом с коллегами, представителями профессионального сообщества российских офтальмологов, участвуют в практических семинарах и конференциях. Обновлено 95% оборудования. Клиника оснащена современной медицинской техникой и инновационными приборами.Впервые в Брянске пациентам НКЦ «Микрохирургии глаза» стали доступны новейшие методы диагностики в области офтальмологии. Вся актуальная информация об услугах и ценах размещена на сайте https://eye-br.ru

· 241050,г.Брянск,проспект Станке Димитрова,д.94,офис 1

· справки по тел 8(4832)92-22-22,92-22-24.Реклама

· *св-во на товарный знак ВЛАДИМИР-ПЛАЗА №729687 от 03.10.2019г.

· ООО «Научно-клинический центр микрохирургии глаза»,ИНН 3250517959

Лицензия ЛО -32-01-001669 от 07.06.2019г.

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· ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

ИСТОЧНИК KP.RU