2020-01-29T14:17:35+03:00
Общество

В этом году в Брянской области благоустроят 129 дворов

На ремонт пойдут деньги из федерального и областного бюджетов
Мария Дедкова
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В Брянске облагородят три общественные территории и восемь дворов.В Брянске облагородят три общественные территории и восемь дворов.Фото: Елена РАКОВА
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В этом году в Брянской области приведут в порядок 129 дворов и 5 общественных территорий. Их будут благоустраивать в рамках программы "Формирование комфортной городской среды".

На это потратят около 350 миллионов рублей, сообщает "Риа Стрела". Деньги на ремонт выделят из федерального и областного бюджетов.

Напомним, в Брянске облагородят три общественные территории - это сквер около завода «Литий», площадь у вокзала Брянск-Орловский и центральный пляж в Бежице.На эти работы планируют потратить около 100 миллионов рублей. А вот на ремонт восьми дворов пойдет 54,7 миллиона рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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