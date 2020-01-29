Навлинскую соцзащиту взбудоражил визит депутата Госдумы Бориса Пайкина

29 Янв. 2020 2020-01-29T14:06:56+03:00

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Утром 28 января неожиданное расстройство внезапно накрыло руководителей Комплексного центра социального обслуживания населения Навлинского района. Согласно предварительной договоренности ,сюда в рамках проведения региональной недели приехал депутат Госдумы Борис Пайкин. К сожалению,попасть в здание центра парламентарий не смог, вместе с ним на улице оказались и пришедшие туда за социальной помощью жители Навли.

Цель визита Бориса Романовича в Навлю была проста и тривиальна: в ходе региональной недели Борис Пайкин традиционно посещает образовательные, медицинские и социальные объекты своего округа и из первых уст узнает, какая поддержка нужна учреждениям, какие проблемы волнуют жителей и, самое главное, чем он лично может помочь.

В районах области привыкли к тому, что после визита Бориса Романовича сюда приезжают бригады строителей и машины с необходимым оборудованием. За счет благотворительного фонда Пайкина в школах, больницах и детских садах вставляют новые окна, латают крыши, ремонтируют фундаменты и фасады, оснащаются компьютерные классы и столовые, монтируются детские городки и спортивные площадки. И эта помощь никак не связана с выборами, достойную подражания активность депутат проявляет вне зависимости от политической конъюнктуры.

Руководство Навлинской соцзащиты в этой реальной помощи от парламентария решила отказать своим подопечным. За минуту до приезда Пайкина коллектив соцзащиты запаниковал, спешно вытолкав из здания и помощников депутата, и стоявших в очереди за социальными услугами посетителей, и родителей детей, пришедших на занятия в расположенный здесь же центр реабилитации. Сами сотрудники заняли круговую оборону и лишь изредка выглядывали из окон - не уехал ли?

Директор Центра Ирина Савченко пояснила, будто бы её учреждение эвакуировали из-за «заискрившейся проводки». Якобы на место были вызваны специалисты, которым понадобилось два часа на устранение аварии. Вот только остаются вопросы: почему об инциденте не поступало звонка в МЧС и почему сотрудники не были эвакуированы из «потенциально опасного» центра?

Возможно, в дальнейшем действиям сотрудников навлинского социального центра даст оценку прокуратура, ведь они не пустили в государственное учреждение депутата Госдумы. Как бы то ни было, региональную неделю Бориса Пайкина такое досадное помутнение чиновничьего рассудка прервать не смогло. От закрытых дверей центра он переместился в Навлинскую центральную районную больницу.

С успехами и нуждами ЦРБ депутата познакомил и. о. главного врача Виталий Сысоев. Бориса Пайкина, в первую очередь, интересовало, насколько укомплектовано учреждение кадрами и в целом ситуация с фельдшерско-акушерскими пунктами. В своем недавнем обращении Владимир Путин призвал завершить развертывание и оснащение ФАПов уже в этом году. Спикер Госдумы Вячеслав Володин попросил коллег на местах лично проанализировать и проконтролировать ситуацию с выполнением поручения президента.

С успехами и нуждами ЦРБ Бориса Пайкина познакомил и. о. главного врача Виталий Сысоев.

Как известно, Борис Пайкин не входит в число депутатов, отделывающихся привычным обещанием «поставить на контроль». Не стал исключением и визит в Навлинскую ЦРБ. Ознакомившись с оснащением медучреждения и узнав о его нуждах, Борис Романович принял решение взять на себя ремонт и отделку пребывающего в неприглядном состоянии отделения «скорой помощи». Ранее сюда была поставлена одна из шести машин «неотложки», закупленных депутатом для районных больниц Брянщины. В скором времени преобразования ждут и интерьеры станции.

ИСТОЧНИК KP.RU