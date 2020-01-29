В Унече сбили пешехода-нарушителя

29 Янв. 2020 2020-01-29T12:28:42+03:00

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В Унече под колеса иномарки попала 53-летняя женщина. Дорожно-транспортное происшествие произошло около 7.50 на улице Иванова 28 января, сообщают в областной Госавтоинспекции.

По предварительной информации, 38-летняя автомобилистка за рулем "Шевроле Ларос" сбила пешехода, которая переходила дорогу возле зебры на запрещающий сигнал светофора. У женщины на одежде не было светоотражающих элементов.

В ДТП она получила перелом ноги и ссадины. Пострадавшей оказали первую медпомощь и отпустили домой, назначив лечение.

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ИСТОЧНИК KP.RU