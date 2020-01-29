Борис Пайкин проведет несколько личных приемов в Брянской области

29 Янв. 2020 2020-01-29T11:35:51+03:00

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27 января в областном центре началась региональная неделя депутата Госдумы от ЛДПР на Брянщине Бориса Пайкина,в рамках которой он провел личный прием граждан

На нём побывали и те, кто отчаялся искать поддержки и справедливости в различных инстанциях, и те, кто по собственному опыту знает, что Борис Романович своих избирателей в трудной ситуации не бросит.

Необычайно теплая зима внесла коррективы в привычную повестку январских обращений граждан к своему депутату. Обычно в эти зимние месяцы они активно жалуются на холод в квартирах и отстутствия решения проблем со стороны местных чиновников. В этот раз подобных обращений не было, и тематика приема перешла из коммунальной в социальную сферу.

Как показал прием, по-прежнему улучшение жилищных условий остается несбыточной мечтой для множества малообеспеченных брянцев. Даже самые нуждающиеся в дополнительных метрах годами не продвигаются в очереди, а в ответ на обращения к чиновникам и «своим», избранным от партии власти депутатам, нередко получают такие циничные советы, как мол, «копите деньги, кроме вас самих вам никто не поможет». С такой проблемой, например, пришла на прием к Борису Пайкину мать-одиночка, которая проживает с двумя детьми-подростками на 12 квадратных метрах в комнате общежития.

«Положение с социальным жильем действительно тяжелое, - комментирует ситуацию Борис Пайкин. – Его строится гораздо меньше, чем требуется, и в том нет особой вины местных властей. Но с людьми надо работать по-человечески, а не отфутболивать их. В ряде случаев положительных сдвигов можно добиться через суд, и наши юристы уже работают над несколькими такими обращениями».

Представители «Центра реабилитации инвалидов» и клуба инвалидов «Пересвет» на протяжении многих лет сотрудничают с Брисом Романовичем и на прием они пришли поделиться своими достижениями и вручить благодарственные письма за оказанную поддержку.

Обеим организациям по их просьбе депутат и в этом году окажет финансовую поддержку в оплате коммунальных услуг.

Жительницы Фокинского района Брянска на личном приеме подняли проблему трудоустройства своих детей-инвалидов Их дочери сумели выучиться на библиотекарей, но работу найти не могут уже долгое время и поддержки от социальных служб в этом не ощущают.Волнуют также матерей вопросы и по получению региональных льгот на оплату ЖКХ.

Председатель брянской областной организации «Всероссийское общество слепых» Александр Сычёв обратился к Борису Пайкину со своей насущной проблемой : дом культуры ВОС его усилиями получил прекрасное оборудование и готов принять людей с различными видами инвалидности, но требуется помощь в завершении ремонта и отделки.

Все обращения были услышаны депутатом, взяты в работу его помощниками, по многим из них уже достигнут положительный результат.

В рамках нынешней региональной недели Борис Пайкин также проведет личные приемы граждан в Почепе и Трубчевске.

ИСТОЧНИК KP.RU