2020-01-29T10:53:07+03:00
Общество

К брянскому драмтеатру сделают пристройку

Большинство декораций хранят во дворе здания
Ольга УМАРОВА
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С 1949 года в здании не проводили полноценную реконструкцию.С 1949 года в здании не проводили полноценную реконструкцию.Фото: Мария Дедкова
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К Брянскому театру драмы планируют сделать пристройку. Соответствующее решение принял глава региона еще в декабре прошлого года.

Пристройку возведут в рамках нацпроекта «Культура». С момента своего создания в 1949 году в здании не проводили полноценную реконструкцию.

- Технические возможности театра уже давно не соответствуют современным требованиям, - рассказали в пресс-службе Брянского театра драмы имени Алексея Толстого. - Не хватает гримерных и репетиционных помещений, отсутствуют места для изготовления, хранения и монтировки декораций. Большинство из них хранится во дворе театра под открытым небом, который для этого не приспособлен.

По словам сотрудников драмы, пристройка с сохранением архитектурного облика здания увеличит полезную площадь.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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