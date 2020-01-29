К брянскому драмтеатру сделают пристройку

29 Янв. 2020 2020-01-29T10:53:07+03:00

С 1949 года в здании не проводили полноценную реконструкцию. Фото: Мария Дедкова

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К Брянскому театру драмы планируют сделать пристройку. Соответствующее решение принял глава региона еще в декабре прошлого года.

Пристройку возведут в рамках нацпроекта «Культура». С момента своего создания в 1949 году в здании не проводили полноценную реконструкцию.

- Технические возможности театра уже давно не соответствуют современным требованиям, - рассказали в пресс-службе Брянского театра драмы имени Алексея Толстого. - Не хватает гримерных и репетиционных помещений, отсутствуют места для изготовления, хранения и монтировки декораций. Большинство из них хранится во дворе театра под открытым небом, который для этого не приспособлен.

По словам сотрудников драмы, пристройка с сохранением архитектурного облика здания увеличит полезную площадь.

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ИСТОЧНИК KP.RU