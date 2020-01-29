В Брянске продолжают расследовать трагическую гибель 16-летнего бодибилдера

29 Янв. 2020 2020-01-29T10:31:01+03:00

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В Брянске занимаются расследованием гибели 16-летнего бодибилдера. По факту смерти юноши следователи завели уголовное дело.

По одной из версий, причиной трагедии стал несчастный случай.

Однако не все верят в такое развитие событий. В Брянске побывали экстрасенсы, которые также хотят выяснить, почему погиб парень. Передача, посвященная трагедии, выйдет в эфир 1 февраля.

Напомним, 16-летний парень погиб в ноябре прошлого года. Тело чемпиона Брянской области по бодибилдингу среди юношей нашли на козырьке подъезда в Московском микрорайоне.

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ИСТОЧНИК KP.RU