В Брянске продолжают расследовать трагическую гибель 16-летнего бодибилдера
В Брянске занимаются расследованием гибели 16-летнего бодибилдера. По факту смерти юноши следователи завели уголовное дело.
По одной из версий, причиной трагедии стал несчастный случай.
Однако не все верят в такое развитие событий. В Брянске побывали экстрасенсы, которые также хотят выяснить, почему погиб парень. Передача, посвященная трагедии, выйдет в эфир 1 февраля.
Напомним, 16-летний парень погиб в ноябре прошлого года. Тело чемпиона Брянской области по бодибилдингу среди юношей нашли на козырьке подъезда в Московском микрорайоне.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU