За неделю 33 брянца подхватили «свиной» грипп
У большинства не было прививок
При первых симптомах гриппа брянцам настоятельно советуют обращаться к врачам.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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В Брянской области за неделю к врачам с признаками простуды обратились почти шесть тысяч человек.
В лабораториях подтвердили 49 случаев заболевания гриппом. У 33 брянцев диагностировали, так называемый, "свиной" грипп, сообщает ГТРК "Брянск".
Большинство обратившихся за медицинской помощью, не были привиты от гриппа.
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ИСТОЧНИК KP.RU