За неделю 33 брянца подхватили «свиной» грипп

28 Янв. 2020 2020-01-28T18:38:44+03:00

При первых симптомах гриппа брянцам настоятельно советуют обращаться к врачам. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

У большинства не было прививок

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В Брянской области за неделю к врачам с признаками простуды обратились почти шесть тысяч человек.

В лабораториях подтвердили 49 случаев заболевания гриппом. У 33 брянцев диагностировали, так называемый, "свиной" грипп, сообщает ГТРК "Брянск".

Большинство обратившихся за медицинской помощью, не были привиты от гриппа.

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ИСТОЧНИК KP.RU