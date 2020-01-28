В брянском Овстуге откроют отремонтированную ветряную мельницу
В музее-заповеднике Федора Тютчева «Овстуг» откроют обновленную ветряную мельницу. Церемония состоится т в пятницу, 31 января, в 11.00.
Как рассказали в музее, во время ремонта заменили деревянные детали конструкции мельницы, которые сильно обветшали. Обновление прошло при содействии одной из телекоммуникационных компаний.
Уникальное сооружение появилось в Овстуге в 2003 году - в честь присвоения музею статуса заповедника и в год 200-летия со дня рождения Тютчева.
- Мельница-ветряк находится за усадебным парком на самом высоком холме Овстуга, - рассказали в музее-заповеднике. – Из этой точки открывается чудная панорама на старое село, на Тютчевскую усадьбу и на речную долину.
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ИСТОЧНИК KP.RU