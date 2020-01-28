2020-01-28T18:09:49+03:00
Общество

В брянском Овстуге откроют отремонтированную ветряную мельницу

Торжественная церемония пройдет 21 января
Ольга УМАРОВА
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Фото: vk.com, группа музея-заповедника "Овстуг".Фото: vk.com, группа музея-заповедника "Овстуг".
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В музее-заповеднике Федора Тютчева «Овстуг» откроют обновленную ветряную мельницу. Церемония состоится т в пятницу, 31 января, в 11.00.

Как рассказали в музее, во время ремонта заменили деревянные детали конструкции мельницы, которые сильно обветшали. Обновление прошло при содействии одной из телекоммуникационных компаний.

Уникальное сооружение появилось в Овстуге в 2003 году - в честь присвоения музею статуса заповедника и в год 200-летия со дня рождения Тютчева.

- Мельница-ветряк находится за усадебным парком на самом высоком холме Овстуга, - рассказали в музее-заповеднике. – Из этой точки открывается чудная панорама на старое село, на Тютчевскую усадьбу и на речную долину.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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