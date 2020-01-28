2020-01-28T16:49:29+03:00
Общество

В Брянске в лифте избили парня

Участников потасовки разняли друзья [видео]
Игорь Зайцев
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Скриншот с видео "Безопасный дом"Скриншот с видео "Безопасный дом"
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ЧП едва не закончилась потасовка, которая произошла в одной из брянских многоэтажек. В лифте подрались парень и девушка. Конфликт попал на камеры видеонаблюдения, установленные в подъезде на первом этаже.

Все случилось около половины десятого вечера 17 января. Из лифта вышел молодой человек, за ним вытолкнули его приятеля. Как оказалось, последнего ногой ударила девушка. Во время драки сама зачинщица упала на пол. Друзьям удалось разнять и успокоить конфликтующих.

Благодарим систему "Безопасный дом" за предоставленное видео.

Драка подростков в брянском лифте.17.01.2020

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ИСТОЧНИК KP.RU

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