В Брянске в лифте избили парня

28 Янв. 2020 2020-01-28T16:49:29+03:00

Изменить размер текста: A A

ЧП едва не закончилась потасовка, которая произошла в одной из брянских многоэтажек. В лифте подрались парень и девушка. Конфликт попал на камеры видеонаблюдения, установленные в подъезде на первом этаже.

Все случилось около половины десятого вечера 17 января. Из лифта вышел молодой человек, за ним вытолкнули его приятеля. Как оказалось, последнего ногой ударила девушка. Во время драки сама зачинщица упала на пол. Друзьям удалось разнять и успокоить конфликтующих.

Благодарим систему "Безопасный дом" за предоставленное видео.

Драка подростков в брянском лифте.17.01.2020

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU