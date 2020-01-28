2020-01-28T15:48:14+03:00
Политика

Борис Пайкин побывал в гостях у своего земляка-блокадника

Визит депутата состоялся в рамках региональной недели Бориса Пайкина
Мария Иванова
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Борис Пайкин пришел в гости к земляку-блокаднику с подарками.Борис Пайкин пришел в гости к земляку-блокаднику с подарками.
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В день освобождения от блокады своего родного Ленинграда депутат Госдумы Борис Пайкин провел личный прием граждан в областном штабе ЛДПР на улице Горького, а вечером заглянул в гости к Олегу Семеновичу Курзанову. Один из немногих проживающих в Брянске блокадников. он встретил войну в пятилетнем возрасте с Васильевского острова, сполна испытал все тяготы и лишения осажденного Ленинграда, побывал в эвакуации. Депутату было о чем поговорить и что вспомнить в разговоре со своим земляком, ведь мать и отец Бориса Романовича тоже отмечены медалью «Житель блокадного Ленинграда», а его дед принимал участие в освобождении города на Неве.

Депутат пришел в гости к пенсионеру с подарками.. Он вручил Олегу Семеновичу полезные в быту подарки и рассказал о законодательной инициативе, которую в интересах блокадников внёс на днях в Государственную Думу. Вместе с коллегами по фракции ЛДПР Борис Пайкин предложил устранить социальную несправедливость в законе «О ветеранах». Дело в том, что сейчас право на бесплатную диспансеризацию и компенсацию оплаты жилья и коммунальных услуг в 50% предоставляется только блокадникам, имеющим инвалидность. Новый документ подразумевает поправки в закон, по которым этими льготами смогут пользоваться все блокадники без исключения. Это посильная для бюджета и социально необходимая мера, считает Борис Пайкин, ведь все без исключения жители блокадного Ленинграда, учитывая их преклонный возраст и перенесенныев войну невзгоды, сегодня имеют очень серьезные проблемы со здоровьем.

Активисты брянского отделения ЛДПР по примеру Бориса Романовича День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады отметили добрыми делами. 27 января в разных районах города они с поздравлениями навестили проживающих в Брянске блокадников, передали им подарки и выразили от лица БРО ЛДПР признательность и поддержку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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