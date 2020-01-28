Сотрудников МУП «Брянские бани» наказали за нарушения
В дело пришлось вмешаться прокуратуре
Специалисту по закупкам грозит штраф.Фото: Иван ВИСЛОВ
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В Брянске правоохранители выявили нарушения в работе муниципального предприятия «Брянские бани».
Оказалось, что сотрудник забыл добавить в информационную систему отчет о договорах, заключенных по результатам закупки у единственного поставщика.
От директора потребовали устранить нарушения закона, сообщили в пресс-службе прокуратуры Брянской области. А на специалиста по закупкам завели административное дело. Теперь ему грозит штраф.
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ИСТОЧНИК KP.RU