Жительницу Дятькова осудили за жестокое убийство возлюбленного
Жительница Дятькова, осужденная за убийство, не сумела разжалобить областной суд. 43-летняя горожанка отправится в колонию общего режима на восемь лет.
Как рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области, трагедия произошла 8 мая прошлого года. Подвыпившая женщина поссорилась с возлюбленным и ударила его ножом. От полученного ранения он умер.
Суд назначил виновной горожанке наказание. Но с ним женщина не согласилась и обжаловала приговор. Однако в областном суде апелляцию не удовлетворили. Приговор оставили без изменений.
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ИСТОЧНИК KP.RU