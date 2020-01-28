Жительницу Дятькова осудили за жестокое убийство возлюбленного

28 Янв. 2020 2020-01-28T14:13:37+03:00

Женщина получила восемь лет колонии

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Жительница Дятькова, осужденная за убийство, не сумела разжалобить областной суд. 43-летняя горожанка отправится в колонию общего режима на восемь лет.

Как рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области, трагедия произошла 8 мая прошлого года. Подвыпившая женщина поссорилась с возлюбленным и ударила его ножом. От полученного ранения он умер.

Суд назначил виновной горожанке наказание. Но с ним женщина не согласилась и обжаловала приговор. Однако в областном суде апелляцию не удовлетворили. Приговор оставили без изменений.

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ИСТОЧНИК KP.RU