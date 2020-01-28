В Почепском районе столкнулись четыре машины

28 Янв. 2020 2020-01-28T13:59:13+03:00

Массовое ДТП произошло на трассе под Почепом. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Пострадал один человек

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Массовое ДТП произошло на трассе под Почепом в понедельник, 27 января, около 11 утра.

По предварительной информации областной ГИБДД, 51-летний водитель «Ивеко» ехал со стороны Брянска в сторону Почепа, не учел дистанцию и врезался в ГАЗ-2818. За рулем находился 34-летний водитель.

После столкновения грузовик выехал на встречную полосу, где столкнулся с ВАЗ-21074 под управлением 32-летнего водителя. От удара ВАЗ отбросило на «Ладу Ларгус», которую вел 44-летний автомобилист.

- Пострадал 34-летний водитель ГАЗ-2818, - рассказали в Гоставтоинспекции. – С закрытой черепно-мозговой травмой его положили в больницу.

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ИСТОЧНИК KP.RU