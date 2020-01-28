В Брянской области увеличат единовременную выплату по соцконтракту

28 Янв. 2020 2020-01-28T13:01:34+03:00

Сейчас размер выплаты по соцконтракту составляет 20 тысяч рублей. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Сумму могут поднять до 50 тысяч рублей

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На Брянщине поднимут единовременную выплату по социальному контракту. Соответсвующее предложение главы региона рассмотрят в областной Думе.

Речь идет о помощи малоимущим семьям, с которыми заключают договор органы социальной защиты населения. Основанием для соцконтракта служит тяжелое финансовое положение.

На данный момент размер такой выплаты - 20 тысяч рублей. Сумму могут увеличить до 50 тысяч рублей.

- Также будут внесены поправки, которые позволят повысить выплаты в зависимости от количества детей в семье, - рассказали в правительстве региона. - Единовременная выплата по социальному контракту позволит семьям развивать подсобное хозяйство, открывать свое дело и получать дополнительный доход.

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ИСТОЧНИК KP.RU