Под Брянском легковушка врезалась во внедорожник

28 Янв. 2020 2020-01-28T11:49:58+03:00

Пострадал один человек

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В понедельник, 27 января, в Брянском районе столкнулись две иномарки. ДТП произошло около полседьмого вечера на участке «Обход г. Брянска».

По предварительной информации областной Госавтоинспекции, 27-летняя водитель «Киа Рио» ехала со стороны автодороги «Орел-Смоленск» в сторону Дятькова. Автомобилистка выехала на «встречку» и столкнулась с «Инфинити QX80», за рулем которого находился 63-летний водитель.

Пострадала водитель «Кио».

- С травмой груди, перелом ребер, ушиб легких и другими травмами женщину госпитализировали, - уточнили в ГИБДД.

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ИСТОЧНИК KP.RU